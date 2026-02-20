Джакомель опубликовал пост после схода с дистанции во время олимпийского масс-старта

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель опубликовал в соцсети пост после схода с дистанции во время мужского масс-старта на Олимпийских играх — 2026 из-за боли в боку.

«Со мной всё в порядке — если можно так сказать, учитывая, что мне пришлось сойти с дистанции, лидируя в олимпийской гонке… Сразу после второй стрельбы лёжа моё тело перестало нормально функционировать, мне было очень трудно дышать и двигаться, поэтому пришлось остановиться. Это было самое ужасное чувство в моей жизни. Я пытался проехать первую часть третьего круга очень медленно, но моё тело больше не позволяло мне этого делать.

Сейчас у меня в голове крутится множество мыслей — разочарование, гнев, обида… Это ужасно. Остановиться ужасно, однако сегодня я ничего не мог поделать со своим телом. Это определённо не тот конец Игр, на который я надеялся, но я никогда не сдамся, четыре года пролетят незаметно, и я попробую снова во Франции (речь об Олимпийских играх — 2030 во Французских Альпах. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшие несколько дней я пройду медицинское обследование, чтобы понять, что пошло не так сегодня. Буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку», — написал в публикации Джакомель, приложив к тексту фото, сделанное на больничной койке.

После второй стрельбы итальянец занимал лидирующую позицию, однако вскоре досрочно завершил выступление.