Хоккей. Канада — Финляндия
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на гала-концерте на ОИ-2026

Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на гала-концерте на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассматривала возможность приглашения Петра Гуменника, чтобы сделать совместный номер для гала-концерта на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По информации Sport24, спортсменка обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), но ей сказали, что такое невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев (ISU).

На гала-концерте Петросян выступит с номером под песни певицы Шакиры. Спортсмены покажут свои номера в субботу, 21 февраля.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

Комментарии
