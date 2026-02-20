Скидки
Олимпиада 2026

«Танго не было от слова совсем». Мать Костылевой — о выступлении Петросян на ОИ-2026

«Танго не было от слова совсем». Мать Костылевой — о выступлении Петросян на ОИ-2026
Комментарии

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, высказалась о результатах турнира в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Вчера смотрела Олимпиаду выборочно. Две разминки. Алиса Лью уже на шестиминутке захватила лидерство, обезглавив всех своей улыбкой и работой на зрителя. Прыжки легчайшие, несмотря на внушительный вес спортсменки. В программе Алиса кайфовала, прыгая между делом. Несомненный лидер. Сакамото. Моя любимка из японок. Ожидала большего от неё.

Вчера на олимпийской ледовой арене Милана я увидела один из фильмов моей молодости – «Привидение». Настенька Губанова, браво. Спектакль на льду с прыжками. Для меня лучшая интерпретация образа и программы. Скольжение – лучшее. Эмбер Гленн. Аксель шикарен. Потом всё очень напряжённо. Софка, наша любимка, Самоделкина. Короткая была вау. Произвольная – так себе. Прогресс Софьи у Арутюняна налицо, вернее, на льду.

Изабо [Левито] не зашла. Луна [Хендрикс] не была вчера Луной, всё вполноги. Адель. Она уже выехала не побеждать. Тулуп – не вошла в отталкивание. Прыгнула низко в длину. Танго не было от слова совсем. Очень была напряжена и осторожна. Боролась с прыжками, а не катила, как Лью.

Видела я эту произвольную программу в исполнении Аделии и более искромётной. Короткую Адель откатала увереннее. Есть большой плюс. Наши русские фигуристы уже на олимпийском льду. Но это моё мнение, обычного обывателя «с дивана», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.

