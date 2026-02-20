Аделия Петросян и Илья Малинин сделали совместное фото

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян и двукратный чемпион мира, а также победитель командного турнира на Олимпийских играх — 2026 американский фигурист Илья Малинин сделали совместное фото. Общим снимком фигуристов поделился в своём телеграм-канале журналист Константин Лесик.

Оба спортсмена были приглашены в качестве участников на вечер показательных выступлений, который состоится в субботу, 21 февраля.

Петросян в женском личном турнире на Олимпийских играх в Италии заняла шестое место, как и её соотечественник, Пётр Гуменник, в соревнованиях среди мужчин. Малинин, считавшийся фаворитом Игр, занял лишь восьмое место.

Петросян выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.