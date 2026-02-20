Скидки
23:10 Мск
Певица Николь Шерзингер поблагодарила Самоделкину за выбор её песни для Олимпиады-2026

Певица, бывшая солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер поблагодарила казахстанскую фигуристку Софью Самоделкину за выбор её песни Sunset Boulevard для выступления на Олимпийских играх в Милане (Италия).

«Спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за участие в Олимпийских играх 2026 года с композицией Sunset Boulevard», — написала Шерзингер в социальных сетях.

«О боже мой! Спасибо вам за прекрасную музыку! Я люблю вас!» — отреагировала Самоделкина.

По итогам соревнований Софья Самоделкина заняла 10-е место, получив по сумме двух программ 207,46 балла. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79).

