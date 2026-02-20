«Я дошла. Спасибо, мам». Самоделкина опубликовала пост по итогам выступления на ОИ-2026

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина в социальных сетях опубликовала пост по итогам выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я дошла. Через всё — я дошла. Спасибо, мам. Спасибо тебе за всё», — написала Самоделкина в социальных сетях.

По итогам соревнований Софья Самоделкина заняла 10-е место, получив по сумме двух программ 207,46 балла. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.