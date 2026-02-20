Скидки
Олимпиада 2026

«Это значимый для меня момент». Аделия Петросян — о знакомстве с Ильёй Малининым

«Это значимый для меня момент». Аделия Петросян — о знакомстве с Ильёй Малининым
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, как познакомилась с двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2026 года в командном турнире американским фигуристом Ильёй Малининым.

«Агент Ильи Малинина, Ари Закарян, спросил меня, не хочу ли я сделать фото с фигуристом. Естественно, я согласилась! Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия! Это Илья!» Ха-ха, вообще-то я знаю!

Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шёл с тренировки, то ли на неё. Был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит», — приводит слова Петросян Sport24.

