«Это значимый для меня момент». Аделия Петросян — о знакомстве с Ильёй Малининым

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, как познакомилась с двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2026 года в командном турнире американским фигуристом Ильёй Малининым.

«Агент Ильи Малинина, Ари Закарян, спросил меня, не хочу ли я сделать фото с фигуристом. Естественно, я согласилась! Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия! Это Илья!» Ха-ха, вообще-то я знаю!

Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шёл с тренировки, то ли на неё. Был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит», — приводит слова Петросян Sport24.