«Родной, я горжусь тобой!» Жена Глейхенгауза трогательно оценила его вклад в профессию

Ольга Паутова, корреспондент Первого канала и жена российского хореографа Даниила Глейхенгауза, работающего в тренерском штабе Этери Тутберидзе, опубликовала в соцсети пост, где высоко оценила вклад мужа в его работу и своих подопечных.

Ученица Глейхенгауза Аделия Петросян заняла на Олимпийских играх — 2026 шестое место.

«Главный герой Олимпиады для меня. Мой муж Даниил Глейхенгауз. Тренер и хореограф по фигурному катанию. На этих Играх выводил на лёд нашу фантастическую Аделию Петросян.

Мне кажется, достаточно посмотреть на то, как Даня за бортиком проживает каждую секунду программы своей спортсменки, чтобы понять, что такое быть тренером.

Это не работа. Это жить жизнью своих спортсменов. И даже приезжать до тренировки гулять с их собакой в самый сложный момент. Это радоваться успехам своих подопечных больше, чем они сами. И проживать их поражения как свои собственные. Это продолжать верить в возможности воспитанников, даже когда они сами перестают в себя верить.

Это каждый день находить правильные слова, чтобы помогать спортсменам преодолевать границы возможного. Вы вообще видели, что они вытворяют на льду?

Это круглый год слушать музыку не для удовольствия, а для того, чтобы найти идеально подходящие образы каждому конкретному спортсмену.

Это отдавать всего себя своему делу. Даже не так. Это отдавать больше, чем у тебя есть. Чтобы всегда быть опорой для спортсменов.

Родной, я горжусь тобой! Знаю, до ужаса обидно, что в этот раз нет медали. Но я уверена, впереди ещё много побед.

Во время свадебной клятвы я сказала тебе, что одно из главных чувств, которое женщина может испытывать к своему мужчине — это восхищение. И тобой я восхищаюсь абсолютно! Твоим талантом, интеллектом, работоспособностью, достоинством и самым добрым в мире сердцем», – написала Паутова в своём телеграм-канале.