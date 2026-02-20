Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«В последний раз отдам всё». Пройс опубликовала трогательный пост о прощании с биатлоном

Комментарии

Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс в социальных сетях опубликовала пост, где попрощалась с биатлоном. Спортсменка поделилась фото с Олимпийских игр в Сочи, Пхёнчхане, Пекине и Милане.

Фото: Из личного архива Франциски Пройс

«Завтра я в последний раз надену стартовый номер на самой большой сцене. В последний раз почувствую это покалывание, это напряжение и особую нервозность, которую приносит соревнование. Столько лет этот спорт был со мной. Он сформировал меня, бросил вызов и дал мне бесконечно многое. Моменты триумфа. Слёзы разочарования. Дружбу на всю жизнь. Бесчисленные часы тренировок, множество лишений и прежде всего амбиции, дисциплину и неукротимую волю всегда жать на газ.

Я достигла большего, чем когда-либо могла мечтать. Мне пришлось пережить и неудачи, но я всегда возвращалась в бой, и этот путь сделал меня той спортсменкой, которая теперь с гордостью прощается с миром биатлона. От всего сердца хочу сказать спасибо всем людям, которые сопровождали меня на этом пути: моей семье, которая всегда стоит за меня, независимо от того, насколько крутым или тяжёлым был путь. Моим ближайшим соратникам, команде Zoll, DSV, моим (бывшим) коллегам по команде, тренерам, техникам, физиотерапевтам, врачам и обслуживающему персоналу, которые верили в меня и делали меня лучше. Большое спасибо также всем моим партнёрам и поставщикам экипировки, которые поддерживали меня все эти годы. И, конечно, вам, дорогие фанаты, которые переживали, страдали и радовались вместе со мной.

Теперь пришло время сказать биатлону «прощай». Этот прощальный момент ощущается именно правильным.
Завтра не будет важно время или место. Завтра будет о благодарности. В последний раз отдам всё», — написала Пройс в социальных сетях.

Последней гонкой в карьере Франциски Пройс станет масс-старт на Олимпиаде-2026 в Италии.

