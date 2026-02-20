Скидки
Олимпиада 2026

«Не позволяйте погасить ваш свет». Лердам отреагировала на критику из-за макияжа на ОИ

«Не позволяйте погасить ваш свет». Лердам отреагировала на критику из-за макияжа на ОИ
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам отреагировала на критику из-за макияжа на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Для меня эта фотография воплощает всё, за что я боролась на Олимпиаде. Этот момент показывает, что не нужно меньше быть собой, чтобы достичь чего-то великого. Внешность не определяет тебя ни как человека, ни как спортсменку. Что, если работать усердно и оставаться целеустремлённой, всё встанет на свои места. Это так иронично, потому что мои стрелки и макияж — то, за что меня судили всю карьеру, хотя на самом деле они всегда давали мне уверенность и заставляли чувствовать себя женственной и мощной.

Давление, которое я ощущала, суждения, с которыми сталкивалась, тяжёлый труд на протяжении стольких лет — всё сошлось в этом моменте. Никогда не чувствовала нужды что-то доказывать. Я сделала это для себя, для юной себя, для своей семьи и для всех женщин, которые не хотят вписываться в рамки и просто хотят быть аутентичными. Напоминание, что можно быть нежной и сильной, дисциплинированной и женственной — всё одновременно. Никогда не позволяйте никому погасить ваш свет», — написала Лердам в социальных сетях.

Напомним, на Олимпийских играх — 2026 Ютта Лердам выиграла золотую медаль на дистанции 1000 м и серебряную – на дистанции 500 м.

