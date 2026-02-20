МОК не накажет Ютту Лердам за демонстрацию спортивного бюстгальтера от спонсора на ОИ

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по маркетингу Анн-Софи Вумар сообщила, что МОК не накажет конькобежку Ютту Лердам за демонстрацию спортивного топа от спонсора на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я не эксперт в конькобежном спорте, но понимаю, что расстёгивать комбинезон после соревнований — это нормально для конькобежцев. Особенно если учитывать, что купальник очень обтягивающий. Это распространённая практика, а не маркетинговый ход», — приводит слова Вумар Daily Mail.

После завоевания золотой медали на Играх-2026 Лердам расстегнула гоночный костюм и показала спортивный топ Nike. Благодаря этому спортсменка может заработать $ 1 млн от компании Nike.