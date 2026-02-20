Скидки
МОК не накажет Ютту Лердам за демонстрацию спортивного бюстгальтера от спонсора на ОИ

МОК не накажет Ютту Лердам за демонстрацию спортивного бюстгальтера от спонсора на ОИ
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по маркетингу Анн-Софи Вумар сообщила, что МОК не накажет конькобежку Ютту Лердам за демонстрацию спортивного топа от спонсора на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я не эксперт в конькобежном спорте, но понимаю, что расстёгивать комбинезон после соревнований — это нормально для конькобежцев. Особенно если учитывать, что купальник очень обтягивающий. Это распространённая практика, а не маркетинговый ход», — приводит слова Вумар Daily Mail.

После завоевания золотой медали на Играх-2026 Лердам расстегнула гоночный костюм и показала спортивный топ Nike. Благодаря этому спортсменка может заработать $ 1 млн от компании Nike.

