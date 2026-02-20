Скидки
Польской шорт-трекистке рассекли лицо во время 1/4 финала на Олимпиаде-2026

Польской шорт-трекистке рассекли лицо во время 1/4 финала на Олимпиаде-2026
Польская шорт-трекистка Камила Селлье получила травму во время шестого четвертьфинала на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Американская спортсменка Кристен Сантос-Грисуолд рассекла лицо коньком польке. Зрители стоя аплодировали пострадавшей. Сантос-Грисуолд дисквалифицировали, а тренер сборной Польши показала на себе, что у её подопечной сильное рассечение у глаза.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
20 февраля 2026, пятница. 22:15 МСК
Окончено
1
Ханне Десмет
Бельгия
2:24.365
2
Арианна Фонтана
Италия
2:25.024
3
Но То Хи
Южная Корея
2:25.152

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе

