Американский фристайлист Алекс Феррейра выиграл золото в ски-хафпайпе на ОИ-2026
Американский фристайлист Алекс Феррейра стал победителем в ски-хафпайпе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат 93,75.
Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
20 февраля 2026, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Алекс Феррейра
США
93.75
2
Хенри Силдару
Эстония
93.00
3
Брендан Маккей
Канада
91.00
Второе место занял Хенри Силдару из Эстонии (93,00). Тройку призёров замкнул представитель Канады Брендан Маккей (91,00).
Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал:
- Алекс Феррейра (США) — 93,75.
- Хенри Силдару (Эстония) — 93,00.
- Брендан Маккей (Канада) — 91,00.
- Ник Гэппер (США) — 89,00.
- Бирк Ирвинг (США) — 88,00.
- Гас Кенуорти (Великобритания) — 84,75.
- Эндрю Лонжино (Канада) — 76,50.
- Бенджамин Линч (Ирландия) — 75,00.
- Бен Харрингтон (Новая Зеландия) — 73,75.
- Хантер Хесс (США) — 58,75.
