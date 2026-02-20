Скидки
Олимпиада 2026

Американский фристайлист Алекс Феррейра выиграл золото в ски-хафпайпе на ОИ-2026

Американский фристайлист Алекс Феррейра выиграл золото в ски-хафпайпе на ОИ-2026
Комментарии

Американский фристайлист Алекс Феррейра стал победителем в ски-хафпайпе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат 93,75.

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
20 февраля 2026, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Алекс Феррейра
США
93.75
2
Хенри Силдару
Эстония
93.00
3
Брендан Маккей
Канада
91.00

Второе место занял Хенри Силдару из Эстонии (93,00). Тройку призёров замкнул представитель Канады Брендан Маккей (91,00).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал:

  1. Алекс Феррейра (США) — 93,75.
  2. Хенри Силдару (Эстония) — 93,00.
  3. Брендан Маккей (Канада) — 91,00.
  4. Ник Гэппер (США) — 89,00.
  5. Бирк Ирвинг (США) — 88,00.
  6. Гас Кенуорти (Великобритания) — 84,75.
  7. Эндрю Лонжино (Канада) — 76,50.
  8. Бенджамин Линч (Ирландия) — 75,00.
  9. Бен Харрингтон (Новая Зеландия) — 73,75.
  10. Хантер Хесс (США) — 58,75.
