Хоккей. США — Словакия
Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла бронзу на Олимпийских играх — 2026

Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла бронзу на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, мужская сборная Швейцарии выиграла бронзу на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В матче за третье место они одолели норвежских спортсменов. Встреча завершилась со счётом 9:1.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место. Швейцария — Норвегия
20 февраля 2026, пятница. 21:05 МСК
Швейцария
Окончено
9:1
Норвегия

В состав сборной Швейцарии вошли Бенуа Шварц, Янник Шваллер, Свен Мишель, Пабло Лаша и Ким Шваллер.

В субботу, 21 февраля, в матче за золото встретятся сборные Великобритании и Канады.

Ранее женская сборная Швейцарии вышла в финал турнира по кёрлингу. В финале они сыграют с представительницами Швеции.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

