Кёрлинг. Великобритания — Канада
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Марафон 50 км с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде 2026 21 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Марафон 50 км с участием Коростелёва на ОИ 21 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужской масс-старт на 50 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

В гонке примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв. Его стартовый номер — 12-й. Старт запланирован на 13:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

