Нидерландские шорт-трекисты выиграли мужскую эстафету на 5000 м на Олимпиаде-2026
Мужская сборная Нидерландов победила в эстафете на 5000 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Шорт-трекисты показали результат 6.51,847. В состав команды вошли Йенс ван Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс и Мелле ван Ваут.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
20 февраля 2026, пятница. 23:28 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Южная Корея
3
Италия
Серебряными призёрами стали представители Южной Кореи с результатом 6.52,239. Бронзовыми призёрами стали итальянцы (6.52,335).
Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м. Результаты:
- Нидерланды (Йенс ван Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс, Мелле ван Ваут) — 6.51,847.
- Южная Корея (Хван Дэ Хон, Ли Чжон Мин, Чун Со Ли, Рим Чжон Ун) — 6.52,239.
- Италия (Пьетро Сигель, Томас Надалини, Лука Шпекенхаузер, Андреа Кассинелли) — 6.52,335.
- Канада — 6.52,425.
