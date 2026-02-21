Нидерландские шорт-трекисты выиграли мужскую эстафету на 5000 м на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Нидерландов победила в эстафете на 5000 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Шорт-трекисты показали результат 6.51,847. В состав команды вошли Йенс ван Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс и Мелле ван Ваут.

Серебряными призёрами стали представители Южной Кореи с результатом 6.52,239. Бронзовыми призёрами стали итальянцы (6.52,335).

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м. Результаты: