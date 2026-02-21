Ийво Нисканен может пропустить масс-старт на Олимпиаде-2026 по состоянию здоровья

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен может пропустить масс-старт на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии по состоянию здоровья. Гонка пройдёт в субботу, 21 февраля, в 13:00 мск.

«Я заболел и всю эту неделю находился в изоляции. Окончательное решение об участии приму утром. Конечно, я надеюсь, что смогу участвовать и выступить на лыжах, поскольку только в эту гонку я вложил столько времени и сил», – приводит слова Нисканена Yle.

Ранее стало известно, что шведский лыжник Вильям Порома пропустит масс-старт на Играх-2026 из-за болезни. Также Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер чувствуют недомогание.