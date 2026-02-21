Шорт-трекистка Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026

Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гил Ли стала победительницей на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 2.32,076.

Второй стала её соотечественница Чхой Мин Чон с результатом 2.32,450. Тройку сильнейших замкнула американка Коринн Стоддард (2.32,578).

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Женщины, 1500 м. Финал:

Ким Гил Ли (Южная Корея) — 2.32,076. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2.32,450. Коринн Стоддард (США) — 2.32,578. Ян Цзинжу (Китай) — 2.32,713. Арианна Фонтана (Италия) — 2.32,783. Арианна Сигель (Италия) — 2.33,052. Лам Чин Янь (Гонконг) — 2.35,755.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.