Шорт-трекистка Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026
Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гил Ли стала победительницей на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 2.32,076.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
21 февраля 2026, суббота. 00:13 МСК
Окончено
1
Ким Гил Ли
Южная Корея
2:32.076
2
Чхой Мин Чон
Южная Корея
2:32.450
3
Коринн Стоддард
США
2:32.578
Второй стала её соотечественница Чхой Мин Чон с результатом 2.32,450. Тройку сильнейших замкнула американка Коринн Стоддард (2.32,578).
Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Женщины, 1500 м. Финал:
- Ким Гил Ли (Южная Корея) — 2.32,076.
- Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2.32,450.
- Коринн Стоддард (США) — 2.32,578.
- Ян Цзинжу (Китай) — 2.32,713.
- Арианна Фонтана (Италия) — 2.32,783.
- Арианна Сигель (Италия) — 2.33,052.
- Лам Чин Янь (Гонконг) — 2.35,755.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.
