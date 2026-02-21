Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шорт-трек на Олимпиаде-2026, дистанция 1500 м, женщины: результаты

Шорт-трекистка Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026
Комментарии

Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гил Ли стала победительницей на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 2.32,076.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
21 февраля 2026, суббота. 00:13 МСК
Окончено
1
Ким Гил Ли
Южная Корея
2:32.076
2
Чхой Мин Чон
Южная Корея
2:32.450
3
Коринн Стоддард
США
2:32.578

Второй стала её соотечественница Чхой Мин Чон с результатом 2.32,450. Тройку сильнейших замкнула американка Коринн Стоддард (2.32,578).

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Женщины, 1500 м. Финал:

  1. Ким Гил Ли (Южная Корея) — 2.32,076.
  2. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2.32,450.
  3. Коринн Стоддард (США) — 2.32,578.
  4. Ян Цзинжу (Китай) — 2.32,713.
  5. Арианна Фонтана (Италия) — 2.32,783.
  6. Арианна Сигель (Италия) — 2.33,052.
  7. Лам Чин Янь (Гонконг) — 2.35,755.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
