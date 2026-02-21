«Могу сказать, что горжусь собой». Самоделкина — о своём дебюте на Олимпиаде-2026
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за Россию и занявшая на Олимпиаде-2026 10-е место в личном турнире, прокомментировала свой результат.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
– Скажи, пожалуйста, ты довольна?
– Я очень довольна! Я довольна, что мой тренер доволен, все довольны. Поэтому да, я невероятно счастлива. Я здесь, я сделала то, что должна была сделать. Могу сказать, что горжусь собой.
– Два чистых проката были целью или ты думала всё-таки о местах?
– Ну естественно, если ты делаешь два чистых проката, думаешь: «Какое я могу занять место?». Но первоначально – да, два чистых проката. А дальше – как сама судьба решит (смеётся), -- сказала Самоделкина в интервью Okko.
