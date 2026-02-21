Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

Сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде. Норвежцы взяли 17 золотых медалей на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они превзошли своё же достижение, установленное на Играх-2022 в Пекине (16 наград).
17-е золото выиграл биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал в масс-старте на 15 км. Помимо биатлона, норвежские атлеты становились лучшими в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и конькобежном спорте. Больше всего медалей для страны взял лыжник Йоханнес Клебо.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.