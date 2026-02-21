«Миша, мы все рыдаем». Самоделкина — о том, как поздравила Шайдорова с победой на ОИ

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за Россию и занявшая на Олимпийских играх — 2026 10-е место, рассказала, как поздравила соотечественника Михаила Шайдорова после того, как он взял золотую медаль Игр в личном турнире среди мужчин.

– Расскажи, пожалуйста, как ты поздравила Мишу? Это же что-то невероятное!

– Я его, к сожалению, не видела сразу после победы. Представляю, сколько было интервью и разных событий для него. Я ему написала. На самом деле я плакала. Не хотела выпускать эти эмоции, потому что я тоже приехала на Олимпиаду. Я думаю: «Блин, такой молодец Миша!». Я очень сильно им гордилась и горжусь, была рада. Я ему написала: «Миша, мы все рыдаем, я рыдаю, ты большой молодец». И мы увиделись через, может, два-три дня. Он шёл с золотой медалью и такой: «Хочешь подержать?». Я говорю: «Ну давай, подержу на удачу!». И подержала. Конечно, круто, когда у тебя медаль на шее висит.

Также фигуристка ответила, удалось ли ей отметить свой 19-й день рождения, который был 18 февраля.

– А сама как-то день рождения вчера праздновала или пока отложила?

– Нет, пока отложила. Всё-таки больше была сконцентрирована очень сильно. Но я встретилась сегодня с очень близким человеком, здесь мой психолог. Она прилетела из Казахстана, чтобы и меня поддержать, и по совместительству посмотреть Милан, почему бы нет. Поэтому для меня такой день рождения получился официальный, знаете. Не в кругу близких, но официальный, – сказала Самоделкина в интервью Okko.