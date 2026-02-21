Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Филиппов отреагировал на отказ МОК вручать смартфоны россиянам на ОИ-2026

Филиппов отреагировал на отказ МОК вручать смартфоны россиянам на ОИ-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Италии Никита Филиппов прокомментировал решение МОК не вручать подарочные смартфоны российским и белорусским спортсменам.

«Да вообще не обидно. Я айфоном пользуюсь, поэтому раскладушка погоды не сделала. Пусть обделяют. Телефоны не дали, но главное, что на гонку допустили — и на этом спасибо», — приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Ранее МОК пояснил, что решение связано с необходимостью соблюдения действующего законодательства.

Напомним, Филиппов стал первым российским спортсменом, выигравшим медаль на этой Олимпиаде — он взял серебряную медаль в ски-альпинизме.

Материалы по теме
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android