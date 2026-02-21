Филиппов отреагировал на отказ МОК вручать смартфоны россиянам на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады в Италии Никита Филиппов прокомментировал решение МОК не вручать подарочные смартфоны российским и белорусским спортсменам.

«Да вообще не обидно. Я айфоном пользуюсь, поэтому раскладушка погоды не сделала. Пусть обделяют. Телефоны не дали, но главное, что на гонку допустили — и на этом спасибо», — приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Ранее МОК пояснил, что решение связано с необходимостью соблюдения действующего законодательства.

Напомним, Филиппов стал первым российским спортсменом, выигравшим медаль на этой Олимпиаде — он взял серебряную медаль в ски-альпинизме.