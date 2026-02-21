Скидки
Стали известны подробности травмы польской шорт-трекистки, полученной на ОИ-2026

Комментарии

Польская спортсменка Камила Селлье пострадала во время соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Милане. Инцидент произошёл в ходе массового завала в одном из забегов.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
20 февраля 2026, пятница. 22:15 МСК
Окончено
1
Ханне Десмет
Бельгия
2:24.365
2
Арианна Фонтана
Италия
2:25.024
3
Но То Хи
Южная Корея
2:25.152

Во время падения конёк одной из соперниц задел лицо Селье. Врачи диагностировали у неё отёк глаза и рассечение щеки. Спортсменке оперативно оказали помощь прямо на арене, после чего унесли со льда на носилках для дальнейшего обследования.

«У Камилы Селье сильный отёк глаза, она не может его открыть. Порез на щеке зашили, повреждена скуловая кость под глазницей. Сейчас Камила вместе с врачом едет в больницу, ожидаем транспорт», – приводит слова пресс-атташе польской олимпийской команды Конрада Недзведзкого журналист TVPSPORT.

25-летняя Селье является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в эстафете и смешанной эстафете соответственно.

