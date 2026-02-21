Скидки
Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5км
16:15 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 17-го дня

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 17-го дня
Комментарии

20 февраля завершился 17-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня. В его рамках было разыграно шесть комплектов наград (биатлон, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс, акробатика, ски-хафпайп), шорт-трек и кёрлинг).

Олимпиада-2026. Результаты на 20 февраля

Биатлон

Мужчины. 15 км. Масс-старт.

  1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 39:17.1
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +10.5
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +25.6

Бобслей

Женщины. Двойки. 1-я попытка.

  1. США (Кейлли Хамфрис, Джасмин Джонс) — 56.92
  2. Германия (Лаура Нольте, Дебора Леви) — отставание +0,05
  3. Германия (Лиза Буквиц, Неле Шутен) — +0.13

Женщины. Двойки. 2-я попытка.

  1. Германия (Лаура Нольте, Дебора Леви) — 1:53.93
  2. Германия (Лиза Буквиц, Неле Шутен) — отставание +0.18
  3. США (Кейлли Хамфрис, Джасмин Джонс) — +0.23

Кёрлинг

Женщины, 1/2 финала

  • Канада — Швеция — 3:6
  • США — Швейцария — 4:7

Мужчины, матч за 3-е место.

  • Норвегия — Швейцария — 9:1

Конькобежный спорт

Женщины. 1500 м

  1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1:54.09
  2. Рагне Виклунд (Норвегия) — отставание +0.06
  3. Валери Мальте (Канада) — +0.31

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Большой финал.

  1. Даниэла Майер (Германия)
  2. Фанни Смит (Швейцария)
  3. Сандра Неслунд (Швеция)

Мужчины. Акробатика. Финал 2.

  1. Синьди Ван (Китай)
  2. Ноэ Рот (Швейцария)
  3. Тяньма Ли (Китай)

Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

  1. Алекс Феррейра (США)
  2. Хенри Силдару (Эстония)
  3. Брендан Маккей (Канада)

Хоккей

Мужчины, 1/2 финала.

  • Канада — Финляндия — 3:2
  • США — Словакия — 6:2

Шорт-трек

Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.

  1. Нидерланды
  2. Южная Корея
  3. Италия

Женщины. 1500 м. Финал.

  1. Ким Гил Ли (Южная Корея)
  2. Чхой Мин Чон (Южная Корея)
  3. Коринн Стоддард (США)
Календарь Олимпийских игр-2026
Комментарии
