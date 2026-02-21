Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 17-го дня

20 февраля завершился 17-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня. В его рамках было разыграно шесть комплектов наград (биатлон, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс, акробатика, ски-хафпайп), шорт-трек и кёрлинг).
Олимпиада-2026. Результаты на 20 февраля
Биатлон
Мужчины. 15 км. Масс-старт.
- Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 39:17.1
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +10.5
- Кентен Фийон Майе (Франция) — +25.6
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка.
- США (Кейлли Хамфрис, Джасмин Джонс) — 56.92
- Германия (Лаура Нольте, Дебора Леви) — отставание +0,05
- Германия (Лиза Буквиц, Неле Шутен) — +0.13
Женщины. Двойки. 2-я попытка.
- Германия (Лаура Нольте, Дебора Леви) — 1:53.93
- Германия (Лиза Буквиц, Неле Шутен) — отставание +0.18
- США (Кейлли Хамфрис, Джасмин Джонс) — +0.23
Кёрлинг
Женщины, 1/2 финала
- Канада — Швеция — 3:6
- США — Швейцария — 4:7
Мужчины, матч за 3-е место.
- Норвегия — Швейцария — 9:1
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
- Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1:54.09
- Рагне Виклунд (Норвегия) — отставание +0.06
- Валери Мальте (Канада) — +0.31
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал.
- Даниэла Майер (Германия)
- Фанни Смит (Швейцария)
- Сандра Неслунд (Швеция)
Мужчины. Акробатика. Финал 2.
- Синьди Ван (Китай)
- Ноэ Рот (Швейцария)
- Тяньма Ли (Китай)
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.
- Алекс Феррейра (США)
- Хенри Силдару (Эстония)
- Брендан Маккей (Канада)
Хоккей
Мужчины, 1/2 финала.
- Канада — Финляндия — 3:2
- США — Словакия — 6:2
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.
- Нидерланды
- Южная Корея
- Италия
Женщины. 1500 м. Финал.
- Ким Гил Ли (Южная Корея)
- Чхой Мин Чон (Южная Корея)
- Коринн Стоддард (США)