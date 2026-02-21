Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 17-го дня

20 февраля завершился 17-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня. В его рамках было разыграно шесть комплектов наград (биатлон, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс, акробатика, ски-хафпайп), шорт-трек и кёрлинг).

Биатлон

Мужчины. 15 км. Масс-старт.

Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 39:17.1 Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +10.5 Кентен Фийон Майе (Франция) — +25.6

Бобслей

Женщины. Двойки. 1-я попытка.

США (Кейлли Хамфрис, Джасмин Джонс) — 56.92 Германия (Лаура Нольте, Дебора Леви) — отставание +0,05 Германия (Лиза Буквиц, Неле Шутен) — +0.13

Женщины. Двойки. 2-я попытка.

Германия (Лаура Нольте, Дебора Леви) — 1:53.93 Германия (Лиза Буквиц, Неле Шутен) — отставание +0.18 США (Кейлли Хамфрис, Джасмин Джонс) — +0.23

Кёрлинг

Женщины, 1/2 финала

Канада — Швеция — 3:6

США — Швейцария — 4:7

Мужчины, матч за 3-е место.

Норвегия — Швейцария — 9:1

Конькобежный спорт

Женщины. 1500 м

Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1:54.09 Рагне Виклунд (Норвегия) — отставание +0.06 Валери Мальте (Канада) — +0.31

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Большой финал.

Даниэла Майер (Германия) Фанни Смит (Швейцария) Сандра Неслунд (Швеция)

Мужчины. Акробатика. Финал 2.

Синьди Ван (Китай) Ноэ Рот (Швейцария) Тяньма Ли (Китай)

Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

Алекс Феррейра (США) Хенри Силдару (Эстония) Брендан Маккей (Канада)

Хоккей

Мужчины, 1/2 финала.

Канада — Финляндия — 3:2

США — Словакия — 6:2

Шорт-трек

Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.

Нидерланды Южная Корея Италия

Женщины. 1500 м. Финал.