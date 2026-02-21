Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 20 февраля 2026 года, таблица

Завершился очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно семь комплектов наград (биатлон, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс, акробатика, ски-хафпайп), шорт-трек и кёрлинг).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает уверенно возглавлять медальный зачёт Олимпиады, в активе скандинавов 37 медалей: 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. Сборная США на втором месте с 27-ю медалями: девять золотых, 12 серебряных и семь бронзовых. У Италии 27 наград: девять золотых, пять серебряных и 13 бронзовых.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-15 медального зачёта Олимпиады-2026 на 19 февраля 2026 года:

Сборная России с одной серебряной медалью находится на 26-м месте в неофициальном медальном зачёте Олимпиады.