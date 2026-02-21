Определён номер, под которым выйдет Аделия Петросян на показательных выступлениях ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выйдет под 13-м номером на показательных выступлениях ОИ-2026.

Порядок выхода участников на показательных выступлениях Олимпиады

На гала-концерте Петросян выступит с номером под песни певицы Шакиры. Спортсмены покажут свои номера в субботу, 21 февраля, начало в 22:00 мск.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.