Олимпиада 2026

«Нас эксплуатируют». Эльвира Эберг высказала недовольство в адрес МОК по Олимпиаде

«Нас эксплуатируют». Эльвира Эберг высказала недовольство в адрес МОК по Олимпиаде


Серебряная олимпийская медалистка в женской биатлонной эстафете в составе сборной Швеции Эльвира Эберг выразила недовольство отсутствием бонусов от Международного олимпийского комитета (МОК) и ограничениями на демонстрацию спонсорской рекламы на Олимпиаде.

«Мы приезжаем сюда, и нас эксплуатируют. Я считаю это совершенно неприемлемым. Мы участвуем в Олимпийских играх, но нам даже не разрешают демонстрировать рекламу некоторых наших собственных спонсоров.

Я не заработаю ни цента. Я еду на Олимпиаду, по сути, как главная звезда, и всё же есть риск, что я потеряю там деньги. Я не заработаю ни цента, если у меня не будет отличного контракта со спонсорами. И тогда будут учитываться только медали», — заявила она шведскому изданию Expressen.

Она также критикует устаревшие принципы МОК. «Олимпийские игры были предназначены только для любителей, но это менталитет каменного века. Теперь мы приезжаем сюда и нас эксплуатируют. Без нас, спортсменов, не было бы Олимпийских игр. Но хотя это моя работа, я не получаю от неё никакого дохода».

Её мнение поддержал соотечественник, бронзовый призёр мужской эстафеты Себастьян Самуэльссон. «Посмотрите на колоссальную индустрию, которую представляют собой Олимпийские игры, и на их известных партнёров! Для этого явно есть место. Я бы предпочёл, чтобы эти деньги шли спортсменам, а не высокопоставленным лицам на очередной шикарный ужин или проживание в роскошном отеле.

Если мы будем придерживаться первоначальной идеи Олимпийских игр, а именно любительских соревнований, то почему бы и нет. Но сегодняшний спорт совсем другой. Думаю, мы можем разделить пирог. Наши возможности полностью ограничены; ни я, ни федерация биатлона не можем привлекать партнёров. Все остальные источники дохода ограничены», — отметил он в интервью тому же изданию.

Напомним, 19 февраля Эберг в составе своей сборной взяла серебро в эстафете. Гонку выиграли француженки, третьими стали норвежки.

У немецкого биатлониста сломалась медаль Олимпиады-2026

