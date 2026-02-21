Организаторы ОИ-2026 не дали Гуменнику обещанный смартфон, несмотря на поломку его личного

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что не получил новый смартфон от организаторов зимней Олимпиады в Италии, хотя его собственный телефон вышел из строя.

«Не знаю, у меня даже мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, что теперь-то должны дать, раз такой случай, ну, телефон сломался. Но пока что ничего не изменилось», — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Играх в Милане Гуменник занял шестое место, набрав по сумме двух программ 271,21 балла. В произвольной программе, которую он откатал без серьёзных ошибок 13 февраля, фигурист получил 184,49 балла. Победу на турнире одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.