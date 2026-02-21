Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Великобритания — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 21 февраля 2026 года

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 21 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Расписание на 21 февраля (время начала московское):

  • 13:00. Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 50 км.

Это единственная гонка, которая пройдёт сегодня в лыжах. Гонка с общего старта станет последним олимпийским видом у мужчин. Завтра олимпийская программа в лыжах закроется женским масс-стартом.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр всего будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

В масс-старте побежит представитель России Савелий Коростелёв, который выступает под нейтральным флагом.

Серохвостов пошутил над предложением от порно-звезды Коростелёву

Материалы по теме
Последний шанс Коростелёва на медаль в Италии. Что смотреть 21 февраля на Олимпиаде-2026?
Последний шанс Коростелёва на медаль в Италии. Что смотреть 21 февраля на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android