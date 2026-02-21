МОК ответил на критику Эберг и Самуэльссона по поводу финансового ущемления на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) быстро отреагировал на критику со стороны шведских биатлонистов Эльвиры Эберг и Себастьяна Самуэльссона из-за слабых доходов от участия в Олимпиаде.

«Прежде всего, Олимпийские игры должны символизировать честь, единство и представление своей страны, а не финансовое вознаграждение. Наша задача — реинвестировать доходы Олимпиады в развитие всего спортивного движения, а не выплачивать премии отдельным спортсменам», — пояснили в МОК, чьё заявление приводит RMC Sport.

«Кроме того, мы стремимся сохранить олимпийскую традицию и избежать системы, которая могла бы создавать несправедливость или отвлекать внимание от олимпийских ценностей», — добавили представители организации.

Ранее биатлонисты пожаловались на то, что олимпийские гонки не приносят им дохода, а МОК запрещает использовать логотипы личных спонсоров на экипировке, тем самым лишая спортсменов заработка.

У немецкого биатлониста сломалась медаль Олимпиады-2026