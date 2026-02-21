Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Великобритания — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

МОК ответил на критику Эберг и Самуэльссона по поводу финансового ущемления на Олимпиаде

МОК ответил на критику Эберг и Самуэльссона по поводу финансового ущемления на Олимпиаде
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) быстро отреагировал на критику со стороны шведских биатлонистов Эльвиры Эберг и Себастьяна Самуэльссона из-за слабых доходов от участия в Олимпиаде.

«Прежде всего, Олимпийские игры должны символизировать честь, единство и представление своей страны, а не финансовое вознаграждение. Наша задача — реинвестировать доходы Олимпиады в развитие всего спортивного движения, а не выплачивать премии отдельным спортсменам», — пояснили в МОК, чьё заявление приводит RMC Sport.

«Кроме того, мы стремимся сохранить олимпийскую традицию и избежать системы, которая могла бы создавать несправедливость или отвлекать внимание от олимпийских ценностей», — добавили представители организации.

Ранее биатлонисты пожаловались на то, что олимпийские гонки не приносят им дохода, а МОК запрещает использовать логотипы личных спонсоров на экипировке, тем самым лишая спортсменов заработка.

У немецкого биатлониста сломалась медаль Олимпиады-2026

Материалы по теме
«Нас эксплуатируют». Эльвира Эберг высказала недовольство в адрес МОК по Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android