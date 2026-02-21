Выступление Анастасии Семёновой на ОИ-2026 21 февраля: во сколько начало, где смотреть

21 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут полуфиналы в женском масс-старте среди женщин по конькобежному спорту. В соревнованиях примет участие российская спортсменка Анастасия Семёнова. Старт забегов запланирован на 17:50 мск.

Права на трансляцию соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.