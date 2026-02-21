ОИ-2026, конькобежный спорт, масс-старт (женщины) — где смотреть трансляцию

21 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут полуфиналы в женском масс-старте среди женщин по конькобежному спорту. Старт забегов запланирован на 17:50 мск.

Права на трансляцию соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

В состязаниях примет участие представительница России в женском конькобежном спорте Анастасия Семёнова.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.