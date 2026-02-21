Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. На эту дату назначена одна гонка — женский масс-старт на 12,5 км, который пройдёт в Антхольце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 21 февраля (время московское):

16:15. Женщины. 12,5 км, масс-старт.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.