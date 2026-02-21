Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 21 февраля (время московское):
Бобслей
12:00. Мужчины, четвёрки. 1-й заезд.
13:57. Мужчины, четвёрки. 2-й заезд.
21:00. Женщины, двойки. 3-й заезд.
23:05. Женщины, двойки. 4-й заезд. Финал.
Фристайл
12:00. Мужчины, ски-кросс. Квалификация.
12:45. Смешанные команды, акробатика. Финал.
14:00. Мужчины, ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Мужчины, ски-кросс. Четвертьфиналы.
14:54. Мужчины, ски-кросс. Полуфиналы.
15:10. Мужчины, ски-кросс. Финал.
21:30. Мужчины, хафпайп. Финал.
Лыжные гонки
13:00. Мужчины, масс-старт 50 км, классика. Финал.
Ски-альпинизм
15:30. Смешанная эстафета. Финал.
Кёрлинг
16:05. Женщины. Матч за 3-е место.
21:05. Мужчины. Финал.
Биатлон
16:15. Женщины, масс-старт 12,5 км. Финал.
Конькобежный спорт
17:00. Мужчины, масс-старт. Полуфиналы.
17:50. Женщины, масс-старт. Полуфиналы.
18:40. Мужчины, масс-старт. Финал.
19:15. Женщины, масс-старт. Финал.
Хоккей
22:40. Мужчины. Матч за 3-е место. Словакия — Финляндия.