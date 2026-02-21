Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 21 февраля

Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 21 февраля (время московское):

Бобслей

12:00. Мужчины, четвёрки. 1-й заезд.
13:57. Мужчины, четвёрки. 2-й заезд.
21:00. Женщины, двойки. 3-й заезд.
23:05. Женщины, двойки. 4-й заезд. Финал.

Фристайл

12:00. Мужчины, ски-кросс. Квалификация.
12:45. Смешанные команды, акробатика. Финал.
14:00. Мужчины, ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Мужчины, ски-кросс. Четвертьфиналы.
14:54. Мужчины, ски-кросс. Полуфиналы.
15:10. Мужчины, ски-кросс. Финал.
21:30. Мужчины, хафпайп. Финал.

Лыжные гонки

13:00. Мужчины, масс-старт 50 км, классика. Финал.

Ски-альпинизм

15:30. Смешанная эстафета. Финал.

Кёрлинг

16:05. Женщины. Матч за 3-е место.
21:05. Мужчины. Финал.

Биатлон

16:15. Женщины, масс-старт 12,5 км. Финал.

Конькобежный спорт

17:00. Мужчины, масс-старт. Полуфиналы.
17:50. Женщины, масс-старт. Полуфиналы.
18:40. Мужчины, масс-старт. Финал.
19:15. Женщины, масс-старт. Финал.

Хоккей

22:40. Мужчины. Матч за 3-е место. Словакия — Финляндия.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Последний шанс Коростелёва на медаль в Италии. Что смотреть 21 февраля на Олимпиаде-2026?
