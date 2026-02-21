Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 21 февраля (время московское)

Лыжные гонки

13:00. Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт (Савелий Коростелёв).

Конькобежный спорт

17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. (Анастасия Семёнова).

19:15. Женщины. Масс-старт. Финал.

Единственной завоёванной россиянами медалью на этих Играх на данный момент является серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме.