Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 21 февраля
Сегодня, 21 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.
Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 21 февраля (время московское)
Лыжные гонки
- 13:00. Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт (Савелий Коростелёв).
Конькобежный спорт
- 17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. (Анастасия Семёнова).
- 19:15. Женщины. Масс-старт. Финал.
Единственной завоёванной россиянами медалью на этих Играх на данный момент является серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме.
