Олимпиада-2026, лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция марафона начнётся в 13:00 мск

Сегодня, 21 февраля, пройдёт предпоследний соревновательный день на Олимпийских играх — 2026. В рамках соревнований по лыжным гонкам запланирован мужской марафон дистанцией 50 км классическим стилем.

Гонка начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию мужского лыжного марафона 50 км на Олимпийских играх — 2026. Среди участников предстоящего марафона есть один россиянин, Савелий Коростелёв.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.