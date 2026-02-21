Скидки
Олимпиада-2026, лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция марафона начнётся в 13:00 мск

Олимпиада-2026, лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция марафона начнётся в 13:00 мск
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, пройдёт предпоследний соревновательный день на Олимпийских играх — 2026. В рамках соревнований по лыжным гонкам запланирован мужской марафон дистанцией 50 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Гонка начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию мужского лыжного марафона 50 км на Олимпийских играх — 2026. Среди участников предстоящего марафона есть один россиянин, Савелий Коростелёв.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
