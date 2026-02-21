Скидки
Фигурное катание. Показательные выступления
22:00 Мск
Олимпиада 2026

Стал известен стартовый номер Савелия Коростелёва на марафон 50 км классическим стилем

Комментарии

Сегодня, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоится мужской масс-старт на 50 км классическим стилем. В гонке примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв. Его стартовый номер — 12-й.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Старт запланирован на 13:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

