Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
«Слишком уж он хорош». Пётр Гуменник — о тренировках на одном льду с Ильёй Малининым

«Слишком уж он хорош». Пётр Гуменник — о тренировках на одном льду с Ильёй Малининым
Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший на Олимпийских играх — 2026 шестое место, рассказал о впечатлениях от тренировок на одном льду с двукратным чемпионом мира и победителем командного олимпийского турнира американцем Ильёй Малининым.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

—Ты тренировался на одном льду с Ильёй Малининым, он исполнял кучу попыток четверного акселя, разные каскады. Тебе удалось найти у него какие-то фишечки, может, перенять что-то, может, захотелось что-то поближе рассмотреть, как у него это получается? Каково это — кататься в такой хорошей компании?
— Да, это правда очень круто. Я, когда записывался на тренировки, выбирал не время, я просил меня записать вместе с Ильёй. Ну и, находясь с ним на льду, я был поражён, он настолько талантлив, что даже сложно прямо для себя что-то такое подметить, потому что он прямо что-то делает невообразимое, слишком уж он хорош, — сказал Гуменник в интервью Okko.

