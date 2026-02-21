Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Неужели я смогу это повторить?» Гуменник — о прокате своей ПП на ОИ-2026

«Неужели я смогу это повторить?» Гуменник — о прокате своей ПП на ОИ-2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о прокате своей произвольной программы на Олимпийских играх — 2026.

— Прошла почти неделя после твоего выступления на Олимпийских играх. Что ты сейчас чувствуешь? Ты рад, что добрался до Олимпиады? Рад, что всё получилось, можно сказать, что всё получилось? Или присутствует какая-то грусть, что ещё чуть-чуть и вот успех был очень близко, практически рядом?
— Ну, за это время я уже успел много чего подумать: и радовался, и думал, что успех был очень рядом. И ну вот сегодня самое интересное, что-то новое появилось. Я до этого ещё свой прокат не видел. Сегодня решил посмотреть какие-то отрывки, хотя бы прыжки.

У меня было такое ощущение, что как будто это вовсе и не я был, и такая мысль возникла, что неужели я могу так прыгать? И неужели я смогу это повторить? И не было ли это какой-то просто случайностью счастливой? Вот. Но надеюсь, всё-таки это не так, — сказал Гуменник в интервью Okko.

Материалы по теме
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android