«Неужели я смогу это повторить?» Гуменник — о прокате своей ПП на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о прокате своей произвольной программы на Олимпийских играх — 2026.

— Прошла почти неделя после твоего выступления на Олимпийских играх. Что ты сейчас чувствуешь? Ты рад, что добрался до Олимпиады? Рад, что всё получилось, можно сказать, что всё получилось? Или присутствует какая-то грусть, что ещё чуть-чуть и вот успех был очень близко, практически рядом?

— Ну, за это время я уже успел много чего подумать: и радовался, и думал, что успех был очень рядом. И ну вот сегодня самое интересное, что-то новое появилось. Я до этого ещё свой прокат не видел. Сегодня решил посмотреть какие-то отрывки, хотя бы прыжки.

У меня было такое ощущение, что как будто это вовсе и не я был, и такая мысль возникла, что неужели я могу так прыгать? И неужели я смогу это повторить? И не было ли это какой-то просто случайностью счастливой? Вот. Но надеюсь, всё-таки это не так, — сказал Гуменник в интервью Okko.