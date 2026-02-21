Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник рассказал, чем его удивил Илья Малинин в личной беседе

Пётр Гуменник рассказал, чем его удивил Илья Малинин в личной беседе
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпиаде-2026, рассказал, чем его удивил двукратный чемпион мира и победитель командного олимпийского турнира американец Илья Малинин в личной беседе.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— А ты был с Ильёй Малининым раньше знаком? Или именно здесь, на Олимпиаде, вы как-то подружились? Потому что я видела, что вы после тренировки смотрели вместе на Аделию Петросян. О чём вы болтали?
— Ну, я с ним уже встречался на юниорском чемпионате мира в Таллине. Но он тогда ещё не делал ни четверного лутца, ни сальто, ни четверного акселя, хотя уже назывался Quad God (Бог четверных. — Прим. «Чемпионата»). Но я ещё не обратил на него такого внимания, хотя уже многие отмечали, что это большой талант.

Потом я долго очень не выступал и про Илью узнал только где-то из вторых уст, и только сейчас, уже после соревнований, смог полноценно с ним пообщаться. Я очень удивился, какой он простой, добродушный парень, открытый и правда совершенно такой обычный, с ним можно абсолютно о чём угодно поговорить. Хоть о фигурном катании, хоть не о фигурном катании, он во всех темах разбирается, всегда у него очень много вопросов, он про всё спрашивает, такой любознательный, — сказал Гуменник в интервью Okko.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

