Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта

Во время зимних Олимпийских игр в приложении Сбербанк Онлайн стартовала акция, дающая возможность каждому желающему поддержать развитие отечественного спорта и поблагодарить наших атлетов.

Теперь пользователи приложения могут перечислить накопленные бонусы программы «Спасибо» на эти цели. Сбер умножит собранные средства (один бонус равен одному рублю), а Благотворительный фонд «Вклад в будущее» направит их на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку детских секций в российских регионах.

Для перевода бонусов на доброе дело достаточно нажать на специальный баннер, расположенный на главной странице приложения Сбербанк Онлайн, и в разделе «Для жизни».

Ранее Сбер запустил ТГ-бот «Спасибо олимпийцам», где каждый может оставить слова поддержки, любви и благодарности российским атлетам. Сообщения пользователей транслируются на экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

