Гуменник — об арене ОИ: смотрел на лёд и пытался вообразить себе себя самого катающегося

Гуменник — об арене ОИ: смотрел на лёд и пытался вообразить себе себя самого катающегося
Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026, рассказал, какие соревнования посмотрел на Играх в качестве зрителя, а также о том, как с трибун визуализировал своё предстоящее выступление.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Скажи, как часто тебе удаётся посмотреть соревнования именно с трибун? И что тебе более интересно? Какие виды?
— Ну, я почти ничего не пропускал. Даже перед своими выступлениями посмотрел командник, чтобы понять, что к чему, как нужно кататься, как это будет вообще выглядеть, представить. С этого ракурса смотрел, наверное, чаще всего, но также менял иногда ракурс, смотрел с противоположного угла, чуть пониже, отсюда, например, не так хорошо видно. В общем, со всех ракурсов уже всё посмотрел, смотрел и девочек, и пары, и немножко танцы, и мужчин, и шорт-трек.

— Что было самым таким крутым для тебя?
— Самым крутым — ну, конечно, мужчины. Я больше всего погружён в тему именно мужчин. Ну, и смотреть было очень интересно, потому что всё было максимально непредсказуемо.

— А ты визуализировал как-то, когда сидел на трибунах, как ты будешь выходить, как будешь кататься, где тебе нужно встать в начальную позу, где финишировать, где закончить?
— Конечно. На любых соревнованиях я, когда прихожу, вижу в первый раз арену, сразу начинаю представлять, как я буду каждый прыжок раскладывать по площадке. Ну и тут это не было исключением, но я это даже здесь делал не единожды, а много раз выходил, смотрел на лёд и пытался вообразить себе себя самого катающегося и выполняющего элементы на этой площадке, – сказал Гуменник в интервью Okko.

