Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Гуменник шутливо высказался о том, что ещё не проигрывал Малинину

Гуменник шутливо высказался о том, что ещё не проигрывал Малинину
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник заявил, что хотел бы ещё посоревноваться с американцем Ильёй Малининым.

— Держишь ли ты в голове мысль, что очная встреча с Ильёй Малининым всегда идёт в твою пользу?
— Ну, до этого это был как прикол, что я не проигрывал ещё Илье Малинину. Ну, потому что я с ним ещё тогда и не выступал особо. А тут уже появилось о чём задуматься, можно уже более серьёзно к этому относиться, но, к сожалению или к счастью, даже это, наверное, долго не продержится. Такой удивительный факт. Ну, я надеюсь, что ещё получится с ним посоревноваться, — сказал Гуменник в интервью Okko.

