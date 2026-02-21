Денис Казанский высказался о финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 между США и Канадой

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 между сборными США и Канады. Решающая игра состоится в воскресенье, 22 февраля.

«Финал рисовался ещё из прошлого. Потому что Канада и США преисполнены миссией. Одни — взять первое золото с 1980-го. Другие — продолжить традицию. У Канады путь был извилистый. Вы сами видели процесс преодоления в каждой стадии плей-офф. До предела кинематографичный: с шестью чехами, странным офсайдом, дорисованным удалением, травмой капитана.

Штаты всё-таки почти контролировали свою судьбу. Со шведами я был уверен, что засушат до одури матч. Так и шло. Зибанеджад и Реймонд сочинили гол для собственной боли в овертайме. А словаки… это разные абсолютно градусы со Штатами. Шансы были только из гипотезы олимпийской сказки. Что вот такое бывает, когда слабый…

Бывает. Но как-то давно не наблюдается. В чудеса верить замечательно и нужно. Как и стоять на земле. Американцы все решили первой же шайбой. Словаки растерялись, как пингвины в джунглях.

И вот они идут друг на друга: Макар vs Хьюз, Макдэвид vs Макэвой, Маккинон и Селебрини vs братьев Ткачуков, Халлебайк vs Биннингтон. Две идеологически разные команды, сделанные хоккеем. Нас ждёт абсолютно точно произведение искусства. Когда спорт выйдет за рамки обычной ледовой коробки со стёклами. Как было, когда Федерер играл с Надалем, Али дрался с Формэном, Прост бился с Сенной, бежал Болт, выясняли отношения Ягудин и Плющенко, играл «Чикаго» Джордана…

Мне до сих пор очень обидно, что нам так и не позволили стать частью этого хоккейного уравнения. Но пройти мимо финала такой Олимпиады по меньшей мере странно. Прекрасно могу понять эмоции тех, кто хотел побед чехов, шведов и финнов в этом плей-офф. Но, на мой взгляд, в этом безусловно чудесном процессе проиграл бы хоккей. Как сыграли бы эти команды в финале, мы легко можем представить. Как сложится финал Канада — США, расскажет вам только шарлатан. Так что всё правильно!

И отдельно хотелось бы сказать пару слов про дебют у микрофона Ильи Валерьевича Ковальчука. Нам с ним повезло попасть на матч без интриги и по большому счёту устроить матч наблюдений и воспоминаний. С точки зрения комментария он не мог получиться классическим, потому что сама игра закончилась первыми сменами. Может и к лучшему, не знаю. Жанр изменился, и мы получили много интересного, несколько важных наблюдений.

Его реакция, словарь, чувство юмора и такта увлекли и развлекли! Я очень надеюсь, что Илья у микрофона откажется не раз. И когда-нибудь у него случится «тот самый момент». Как в 2008. Только по эту сторону экрана», — написал Казанский в телеграм-канале.