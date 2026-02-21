Скидки
Олимпиада 2026

Панжинский оценил шансы Коростелёва на медаль в марафоне на Олимпиаде-2026

Панжинский оценил шансы Коростелёва на медаль в марафоне на Олимпиаде-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелёва на завоевание медали в марафоне 50 км на Олимпийских играх — 2026, который пройдёт в субботу, 21 февраля.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

«Ещё до Олимпиады я говорил, что самые большие шансы у Савелия именно в марафоне классикой. С тех пор ничего не поменялось. Основная ставка как была, так и есть на сегодняшнюю гонку. Учитывая, что приболел финн [Ийво] Нисканен, не выступит швед [Вильям] Порома, то есть есть определённые проблемы у соперников Коростелёва, а у Савелия со здоровьем всё в порядке.

Да, будет непросто, но тем не менее считаю, что побороться в такую тёплую погоду нужно. Главное, чтобы всё сложилось воедино: с лыжами всё было в порядке, физически и морально надо быть готовым. Если всё это будет, то Савелий точно будет в борьбе за медаль. Да, нужно будет побороться с [Йоханнесом] Клебо, ещё несколькими норвежцами, но Коростелёв уже в скиатлоне доказал всё. Достаточно будет обогнать двух норвежцев и всех остальных, и он будет минимум третьим. Верю, что у него всё получится», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

