Пётр Гуменник высказался о поддержке болельщиков на Олимпийских играх — 2026

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший на Олимпийских играх — 2026 шестое место, высказался о поддержке болельщиков.

— Вот ты закончил произвольную программу на ОИ, какие у тебя были ощущения? Ты видел вообще, сколько плакатов было с твоим именем, как тебя тепло поддерживали? В фигурном катании нас учат, что нужно кататься для судей. Но у тебя был хоть какой-то момент, когда ты обратил внимание вообще, сколько людей на тебя смотрят?

— Да, конечно, ещё на тренировке, когда я вышел, очень удивился, были полные трибуны, и по всей этой площади люди держали плакаты со словами поддержки. И на самом выступлении очень громко меня поддерживали, это было очень приятно, придавало мне много сил, и, мне кажется, программа даже из-за этого чуть лучше у меня получалась.

А насчёт того, для кого я катаю программу… На тренировках меня тренеры всегда учат кататься на самую верхнюю трибуну, вот как эта, где сидят спортсмены, чтобы эмоции были настолько яркими, что уже судьям, которые сидят пониже и поближе, было всё очевидно и понятно. Поэтому, мне кажется, и зрители могли оценить прокат, и судьи тоже имели возможность, — сказал Гуменник в интервью Okko.