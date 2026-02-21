Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник ответил на вопрос о мотивации на участие в российских турнирах после опыта на ОИ

Гуменник ответил на вопрос о мотивации на участие в российских турнирах после опыта на ОИ
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, ответил, не уменьшится ли его мотивация после возвращения в Россию с учётом участия только во внутрироссийских стартах.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

– Ты здесь тренируешься, продолжаешь тренироваться, чтобы готовиться к финалу Гран-при, который будет проходить в Челябинске? Скажи, у тебя есть мотивация после такого большого события в твоей жизни продолжать тренироваться, понимая, что следующий твой турнир будет уже, наверное, не таким значимым?
– Ну, пока что я тренируюсь, просто решил покататься, пока есть возможность, просто в удовольствие. Когда вокруг столько именитых спортсменов такого высокого уровня, а я очень люблю кататься с кем-то, кто это делает очень хорошо.

– Соперничество любишь?
– Соперничество. Ну и просто даже наслаждение получаешь, смотря, как вокруг тебя прыгают такие прекрасные четверные. И ребята сейчас тоже все тренируются, мне кажется, не то чтобы прямо серьёзно и упорно, а скорее пытаются прыгнуть какие-нибудь интересные комбинации, каскады, что-то сделать прикольное, записать параллельные прыжки. Поэтому я просто пока получаю удовольствие и стараюсь не выйти из формы, — сказал Гуменник в интервью Okko.

Материалы по теме
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android