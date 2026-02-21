Гуменник ответил на вопрос о мотивации на участие в российских турнирах после опыта на ОИ

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, ответил, не уменьшится ли его мотивация после возвращения в Россию с учётом участия только во внутрироссийских стартах.

– Ты здесь тренируешься, продолжаешь тренироваться, чтобы готовиться к финалу Гран-при, который будет проходить в Челябинске? Скажи, у тебя есть мотивация после такого большого события в твоей жизни продолжать тренироваться, понимая, что следующий твой турнир будет уже, наверное, не таким значимым?

– Ну, пока что я тренируюсь, просто решил покататься, пока есть возможность, просто в удовольствие. Когда вокруг столько именитых спортсменов такого высокого уровня, а я очень люблю кататься с кем-то, кто это делает очень хорошо.

– Соперничество любишь?

– Соперничество. Ну и просто даже наслаждение получаешь, смотря, как вокруг тебя прыгают такие прекрасные четверные. И ребята сейчас тоже все тренируются, мне кажется, не то чтобы прямо серьёзно и упорно, а скорее пытаются прыгнуть какие-нибудь интересные комбинации, каскады, что-то сделать прикольное, записать параллельные прыжки. Поэтому я просто пока получаю удовольствие и стараюсь не выйти из формы, — сказал Гуменник в интервью Okko.