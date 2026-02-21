Скидки
22:40 Мск
Губерниев: Коростелёв будет одним из фаворитов в борьбе за медали в марафоне на Олимпиаде

Губерниев: Коростелёв будет одним из фаворитов в борьбе за медали в марафоне на Олимпиаде
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелёва на завоевание медали в марафоне 50 км на Олимпийских играх — 2026, который пройдёт в субботу, 21 февраля.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

«Ожидания — непростые, что Коростелёв будет бороться за медали. Может быть, Савелий помешает Эмилю Иверсену стать олимпийским чемпионом, сделать джекпот Йоханнесу Клебо и поднимется на пьедестал. Как сложится гонка? Сложно прогнозировать. Но в том, что Коростелёв будет один из фаворитов в борьбе за медали, я не сомневаюсь», — сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

