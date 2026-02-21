Гуменник — о работе с Арутюняном: подсказывал, как нужно делать каждое движение

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, рассказал о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном.

— На твоих тренировках присутствовал Рафаэль Арутюнян. Скажи, какие он нюансы привносил в твой тренировочный процесс? Как он тебя поддерживал? Для тебя было важно, чтобы он присутствовал на этих тренировках?

— Да, до соревнований он приходил на тренировки, и для меня это было очень важно, даже если он мне ничего не говорил бы, мне всё равно это было бы приятно и полезно. Я, видя тренера, сразу делал прыжки более качественные, сразу у меня были флешбэки, воспоминания, как мне он уже что-то исправлял. Мне это сразу в голову приходило, и я это делал. Но если не приходило, то он мне давал советы, о чём думать, за чем следить на заходе на прыжок, чтобы он получился качественным? Ну и после выступлений Рафаэль Владимирович продолжил приходить на тренировки. Если до, он подсказывал мне буквально какие-то вот моменты, которые можно запомнить, делая прокат, то сейчас уже он более комплексно, начиная с раскатки, мне всё исправлял, подсказывал, как нужно делать буквально каждое движение, — сказал Гуменник в интервью Okko.