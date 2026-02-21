«Считаем, что он хорошо готов». Девятьяров — о потенциале Коростелёва в марафоне на ОИ

Чемпион Олимпийских игр в Калгари Михаил Девятьяров заявил, что на результат российского лыжника Савелия Коростелёва в марафоне на Олимпиаде-2026 будут влиять многие факторы, однако при этом выразил уверенность в хорошей готовности спортсмена к гонке.

«Мы сейчас как раз вместе с его дядей — Колей Мориловым — на лыжной гонке в Головино, все в ожидании от сегодняшнего старта Савелия. Всё будет зависеть от лыжни и от погодных условий. Надеемся, что повезёт, потому что Савелий в масс-старте всегда себя получше чувствует. Ну и, конечно, важна работа наших смазчиков: как они подберут смазку. Много факторов будут влиять на результат Савелия. Конечно, мы считаем, что он хорошо готов и будет бороться. Будем все болеть за Савелия», — приводит слова Девятьярова «РИА Новости Спорт».